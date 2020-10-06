Лапенко стал амбассадором Oral-B. В новой рекламе он играет врача, гика, стилиста и атлета

Антон Лапенко стал лицом новой рекламной кампании Oral-B, сообщили Sostav в Procter & Gamble. В серии роликов актер, как обычно, примеряет множество разных амплуа, а заодно рассказывает о преимуществах новых технологий электрической щетки Oral-B GENIUS.

Креаторы уверены: талант перевоплощения Лапенко лучшим образом передает передать основную идею о том, что щетка подходит всем людям независимо от профессии, хобби и образа жизни.

Бизнесмен, спортсмен, гик и еще несколько узнаваемых персонажей подчеркивают основную мысль авторов кампании: все мы разные, у каждого есть свои моменты для счастливых улыбок, но объединяет нас потребность в профессиональной заботе о них.

Роман Медведев, вице-президент категории «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе:



Герой нашего нового проекта выбран не случайно. Юмор — это беспроигрышный вариант, когда нужно простым и понятным языком рассказать о чем-то важном. Уверен, что данная рекламная кампания с Антоном обязательно вызовет улыбку у наших потребителей.

В Procter & Gamble рассчитывают, что серии роликов с Лапенко откроют для бренда жанр юмористической рекламы, который усилит эмоциональное взаимодействие с аудиторией и сделает коммуникацию с ней более доступной.