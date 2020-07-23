Квартальная выручка Twitter от рекламы упала на 23%

Выручка Twitter от рекламы во втором квартале упала на 23% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в отчете. Она составила $562 млн.

В Twitter ранее отметили, что в последние три недели марта, когда в мире начиналась пандемия COVID-19, рекламные доходы упали на 27%. «Мы наблюдали постепенное, умеренное восстановление относительно уровня марта в течение большей части второго квартала, за исключением конца мая — середины июня, когда многие бренды замедлили или приостановили расходы в ответ на протесты в США», — говорят в компании. В последние три недели июня рекламные доходы снизились на 15%, но начали возвращаться по мере того, как протесты стихли, добавили в Twitter.

Выручка соцести от рекламы в США снизилась на 20% и достигла $283 млн. В остальных странах присутствия показатель упал на 20% - до $279 млн. Наибольшую часть доходов Twitter принесла видеореклама. В компании также пообещали поработать над рекламными возможностями для малого и среднего бизнеса.

Общая выручка компании сократилась на 19% год к году. Она остановилась на отметке в $683 млн. В частности, в США показатель упал на 20% - до $365 млн, а в Японии, втором по величине рынке для Twitter — на 19% (до $108 млн).

Чистый убыток платформы по итогам первого полугодия составил $1,236 млрд. В прошлом году по итогам того же периода Twitter отчиталась о чистой прибыли в $1,31 млрд.

Также соцсеть сообщила о росте активной аудитории в апреле-июне. Число «монетизируемых ежедневно активных пользователей» (Monetizable Daily Active Usage) во втором квартале увеличилось на 34% к аналогичному периоду прошлого года — до 186 млн.