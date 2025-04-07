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07.04.2025 в 19:00

«Кухня на районе» продолжит работу как производственная компания

Организация сокращает численность персонала

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Компания «Локалкитчен» (сервис доставки «Кухня на районе») проходит этап внутренних изменений. Организация не ведет операционную деятельность: производство и продажи приостановлены. «Локалкитчен» переориентируется на производственное направление деятельности и сократит штат, пишет Shopper's.

«Локалкитчен» заключила договор беспроцентного займа на 291,2 млн руб. с мажоритарным владельцем компании (в отчетности и ЕГРЮЛ он не раскрывается, ему принадлежит больше 97,4% капитала «Локалкитчен») и получила транш 162,3 млн руб. В прошлом году основной владелец компании предоставил ей займы на 1,27 млрд руб.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно в июне прошлого года. Все заболевшие ели салат лобио из фасоли изготовителей «Локалкитчен» и «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали больше 400 человек. Двое из них скончались.

В августе сообщалось о подготовке пострадавшими группового иска к «Кухне на районе». А в декабре стало известно, что Роспотребнадзор подал иск против компании.

«Кухня на районе»
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