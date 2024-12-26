Роспотребнадзор подал иск против «Кухни на районе»

Управление Роспотребнадзора по Москве подало иск против ООО «Локалкитчен» (сервис доставки «Кухня на районе») в столичный Арбитражный суд. На это первым обратило внимание издание Shopper's.

Иск был подан 18 декабря, заседание по нему назначено на 4 февраля 2025 года.

Заявление было подано по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о нарушении требований технических регламентов, повлекшем причинение вреда жизни или здоровью граждан.

По данной статье должностных лиц штрафуют на 20−30 тыс. руб., лиц, ведущих бизнес без образования юрлица, — на 30−40 тыс. руб. с возможной конфискацией предметов административного правонарушения. Для юрлиц штраф составляет от 300 до 600 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без нее.

Напомним, о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно в середине июня этого года. Все заболевшие ели салат лобио из фасоли изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 417 человек. Двое из них умерли. В августе сообщалось о подготовке пострадавшими группового иска к «Кухне на районе».