Ксения Болецкая займется взаимодействием с медиаиндустрией в «Яндексе»

Бывший редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая заняла должность директора по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса», куда входят «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Афиша». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Болецкой, в первую очередь она будет заниматься «историями про сериалы и кино». В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что она будет отвечать за развитие отношений с киноиндустрией и создание инструментов и продуктов, которые будут способствовать ее развитию.

Как пояснила бывшая журналистка, из-за стремительного развития медиа «Яндексу» был необходим человек, который поможет в общении с медиарынком и его анализом, а также сможет придумывать полезные для отрасли решения.

Болецкая покинула «Ведомости» в сентябре 2020 года. Она занимала эту должность с 2010 года, следует из информации в ее аккаунте в Facebook. До прихода в газету она работала в другом деловом издании — «Коммерсанте».

Весной этого года сотрудники «Ведомостей» начали массово увольняться из-за назначения на пост главного редактора Андрея Шмарова, в частности, ушли все его заместители. Журналисты жаловались на цензуру со стороны нового главреда и говорили о «деградации качественного СМИ». В середине августа они также рассказали о нарушении трудовых прав при работе в газете.