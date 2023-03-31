Крупнейшие ритейлеры в России столкнулись со снижением спроса

Десять крупнейших FMCG-сетей в четвертом квартале 2022 года замедлили темпы роста: оборот вырос на 13,7%, до 2,12 трлн руб. По сравнению с третьим кварталом темпы роста выручки сократились на 6,2 процентного пункта, а относительно четвертого квартала 2021 года — на 9,2, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

В частности, в последние месяцы 2022 года замедлилась динамика у «Светофора» — одного из крупных в России операторов жестких дискаунтеров. Выручка сети выросла на 23,5%, до 113 млрд руб., год к году. Наиболее высокие темпы роста выручки в четвертом квартале 2022 года показала Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль»). Выручка X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») за этот период выросла на 16,3%, до 702,3 млрд руб., «Вкусвилла» — на 16%, до 57,6 млрд руб., год к году.

«Магнит» в четвертом квартале 2022 года нарастил выручку на 11,9%, до 594 млрд руб. «Вкусвилл» в четвертом квартале обошел по выручке Metro, продажи которой в этот период значительно просели. Выручка ГК «О'Кей» в четвертом квартале выросла на 2,9%, до 55,6 млрд руб., «Ленты» — на 0,7%, до 145,8 млрд руб.

В X5 Group отметили, что покупатели продолжают придерживаться стратегии бережливого потребления. Это стимулирует продажи в магазинах формата у дома, приводит к росту доли промо и спроса на товары собственных торговых марок.

Эксперты полагают, что развитие этих трендов в дальнейшем грозит ритейлерам снижением рентабельности и ростом издержек. Однако крупнейшие игроки все равно продолжат увеличивать долю рынка. Так, доля десяти крупнейших торговых сетей в 2023 году, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, может вырасти с 38,5% до 41,9% год к году.