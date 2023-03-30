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30.03.2023 в 07:20

«Лента» потратила на рекламу более 8 млрд рублей в 2022 году

Статья расходов увеличилась почти на четверть

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«Лента» увеличила расходы на рекламу в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 23,8%. В четвёртом квартале прошлого года они выросли на 5,8% год к году, сообщается в финансовом отчёте компании.

Расходы на рекламу выросли за счёт роста инвестиций в развитие растущего онлайн-бизнеса и расходов, связанных с поддержкой магазинов малых форматов, находящихся на этапе выхода на целевые параметры. В частности, в прошлом году «Лента» закрыла сделку по приобретению онлайн-ритейлера «Утконос».

За четвертый квартал ритейлер потратил на рекламу почти 2,7 млрд руб. Для сравнения, в третьем квартале расходы составили 1,9 млрд руб. Всего за 2022 год «Лента» вложила в продвижение 8,03 млрд руб.

Продажи выросли на 11,1% год к году до 537,4 млрд руб. Розничные продажи достигли 530,2 млрд рублей, увеличившись на 11,4% год к году. Валовая прибыль составила 120,7 млрд руб., увеличившись на 8,7%. EBITDA составила 32,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 6,1%. Чистая прибыль снизилась на 64,5% в 2022 г. год к году и составила 4,85 млрд руб.

Лента
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