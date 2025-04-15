Круглый стол «Мерч, деньги, рок-н-ролл» состоится 16 апреля

16 апреля пройдет круглый стол «Мерч, деньги, рок-н-ролл». Крупнейшие игроки рынка мерч-индустрии соберутся вместе, чтобы поговорить о трендах.

Лидеры рынка — два агентства и два поставщика, которые вместе делают треть оборота отрасли — сойдутся в онлайн-битве, чтобы выяснить, у кого крепче худи!

Эксперты обсудят, какие тренды есть на рынке мерча, как бороться со спадом оборотов в этой индустрии и что нужно сделать, чтобы мерч был действительно крутым.



Когда: 16 апреля в 12:00

Где: онлайн в прямом эфире на площадке ВК Sostav



Ссылка на трансляцию

Ведущий: Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav

Участники:

Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров, Проект 111

Юрий Слуцкий, генеральный директор, Oasis

Сергей Пикус, управляющий партнер, Illan communications, Otvetdesign

Дмитрий Пчелин, генеральный директор Admos

Мерч-индустрия — направление, которое бурно развивается на рекламном рынке. Мы хотим выявить проблемы и тенденции в этой отрасли, поэтому предлагаем вам принять участие в нашем исследовании и пройти анонимный опрос.