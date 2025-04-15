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18+
15.04.2025 в 16:00

Круглый стол «Мерч, деньги, рок-н-ролл» состоится 16 апреля

Ведущие представители мерч-индустрии обсудят актуальные тренды и направления развития рынка

16 апреля пройдет круглый стол «Мерч, деньги, рок-н-ролл». Крупнейшие игроки рынка мерч-индустрии соберутся вместе, чтобы поговорить о трендах.

Лидеры рынка — два агентства и два поставщика, которые вместе делают треть оборота отрасли — сойдутся в онлайн-битве, чтобы выяснить, у кого крепче худи!

Эксперты обсудят, какие тренды есть на рынке мерча, как бороться со спадом оборотов в этой индустрии и что нужно сделать, чтобы мерч был действительно крутым.

Когда: 16 апреля в 12:00

Где: онлайн в прямом эфире на площадке ВК Sostav

Ссылка на трансляцию

Ведущий: Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav

Участники:

  • Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров, Проект 111
  • Юрий Слуцкий, генеральный директор, Oasis
  • Сергей Пикус, управляющий партнер, Illan communications, Otvetdesign
  • Дмитрий Пчелин, генеральный директор Admos

Мерч-индустрия — направление, которое бурно развивается на рекламном рынке. Мы хотим выявить проблемы и тенденции в этой отрасли, поэтому предлагаем вам принять участие в нашем исследовании и пройти анонимный опрос.

Роман Бедретдинов «Мерч, деньги, рок-н-ролл» Андрей Дегтяренко Сергей Пикус Дмитрий Пчелин Юрий Слуцкий
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