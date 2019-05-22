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22.05.2019 в 12:05

Крошечные шведские McDonalds привлекают внимание к уменьшению поголовья пчел в мире

В Швеции реализуется идея о размещении полноценных ульев на крышах ресторанов

Adweek

Шведские рестораны быстрого питания McDonald's приступили к воплощению идеи о размещении на крышах миниатюрных копий заведений, являющихся полноценными ульями McHive, сообщает издание Adweek.

Помимо декоративной цели у этого проекта есть и более серьезная и глобальная. Это способ привлечения внимания к проблеме вымирания пчел на планете Земля. По исследованиям, пчелы проводят 80% опыления в мире, при этом 70% культур, которые служат для питания человека, также опыляются этими насекомыми. 90% производимой в мире пищи так или иначе зависит от работы пчел.

Однако развитие прогресса серьезно ударило по численности насекомых, которые погибают из-за использования пестицидов и смены климата. McDonald's, самым прямым образом связанный с пищевой промышленностью, не остался в стороне от этой угрозы. Заведения сети имеются более чем в 100 странах мира, общее число их достигает 38 тысяч.

Сначала функционирующий улей поместили на крышу одного ресторана, сейчас их количество увеличилось до пяти. Созданная в сотрудничестве с Nord DDB и рекламируемая как «самый маленький в мире Макдональдс», эта крошечная структура достаточна просторна, чтобы тысячи пчел могли творить свою магию.

Кристоффер Реннблад, директор по маркетингу McDonald's Sweden.

У нас есть много действительно преданных франчайзи, которые вносят свой вклад в нашу работу по устойчивому развитию, и нам приятно, что мы можем поддержать такую ​​замечательную идею, как ульи на крышах.

CREDITS:

Agency: NORD DDB
CCO: Andreas Dahlqvist
Art Director: Joel Ekstrand
Copywriter: Petter Dixelius
Account Manager: Stina Nyberg
Senior Client Manager: Jeanette Ytterman
Creative Producer: Tobias Bergenwall
Graphic Designer: Daniel Liljas
Graphic Designer: Fredrik Kjellström
Planner: Jesper Andersson
Design and Construction: Nicklas Nilsson

Напомним, ранее сайт для взрослых PornHub совместно с BETC Paris запустил канал Beesexual с «пчелиным порно», чтобы помочь предотвратить критическое уменьшение численности пчел.

McDonald's Швеция
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