Футболист Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в Instagram*

Футболист Криштиану Роналду, выступающий за английский клуб «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии, первым в мире набрал 500 млн подписчиков в Instagram (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Его ближайший «соперник» по количеству фолловеров на площадке — аргентинский футболист Лионель Месси, на него подписано 376 млн аккаунтов.

Как сообщает The Evening Standard, активный рост подписок на страницу футболиста произошёл после публикации им совместной фотосессии с Месси. За 24 часа количество подписчиков Роналду увеличилось более чем на миллион. По данным издания, доход футболиста от одного рекламного поста в соцсети достигает $2 млн.

Всего в 2022 году количество подписчиков нападающего сборной Португалии увеличилось на 100 млн.

Ранее Роналду и Месси снялись вместе для рекламы люксового бренда Louis Vuitton. На снимке футболисты разыгрывают шахматную партию Магнуса Карлсена и Хикару Накамуры с норвежского турнира 2017 года прямо на одном из чемоданов бренда.

После публикации промо представители Louis Vuitton выложили ролик, в котором раскрыли подробности создания фото. Снимок оказался смонтированным: Месси и Роналду в разное время приезжали на фотосессию. Позже видео удалили, однако пользователи сети успели его скачать.

Роналду в составе сборной Португалии участвует в чемпионате мира по футболу в Катаре. Для португальца это пятое мировое первенство в карьере. Сборная страны проведёт первый матч на турнире против сборной Ганы 24 ноября.