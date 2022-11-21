Промо с Месси и Роналду для Louis Vuitton оказалось фотошопом

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Лионель Месси («Пари Сен-Жермен») снялись вместе в промо люксового бренда Louis Vuitton. Автором фото выступила Энни Лейбовитц. На снимке футболисты разыгрывают шахматную партию Магнуса Карлсена и Хикару Накамуры (партия закончилась ничьей) с норвежского турнира 2017 года прямо на одном из чемоданов бренда. Фото опубликовано в официальном аккаунте бренда в Twitter.

Однако после публикации фотографии представители бренда выложили видео, где раскрыли подробности создания фото. Снимок оказался смонтированным: Месси и Роналду в разное время приезжали на фотосессию. Позже видео удалили, однако пользователи сети успели его скопировать.

«Победа — это состояние ума», — сказано в описании фото в Twitter Louis Vuitton. Снимок игроков привлёк внимание пользователей и набрал более 320 тыс. лайков в соцсети за два дня публикации.