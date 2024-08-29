Россиянам стали почти недоступны кредитные каникулы

В первом полугодии российские банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы. Клиентам отказали по 163 тыс. обращений из 181 тыс. Основные причины: превышение размера ссуды установленного максимума и непризнание жизненной ситуации заёмщика трудной по закону. Об этом пишут «Известия».

В первом квартале банки отклонили 89% заявок на кредитные каникулы из-за того, что размер ссуды превышал максимум (порог по потребительским займам составляет 450 тыс. руб., по автокредитам — 1,6 млн руб., по кредиткам — 150 тыс. руб.). Во втором квартале по этой причине отклонили 88% заявок.

Россияне могут обратиться за кредитными каникулами один раз за время действия ссуды при снижении дохода за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Также человек один раз может попросить об отсрочке, если пострадал при чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно на срок до полугода, штрафов начислять не будут.

Также банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке, сообщает РБК. В июле процент отказов по кредитам на покупку жилья в новостройках составил 73% (в январе 69%), по ссудам на объекты вторичного рынка — 50% (в начале года показатель был таким же).

Эксперты связывают рост отказов в ипотеке с тем, что многие банки не определились с оптимальной политикой на фоне изменения условий на рынке. Напомним, с 1 июля перестала действовать программа льготной ипотеки, по которой можно было взять кредит на строящееся жильё по ставке до 8%. А по семейной ипотеке сузили круг получателей.

Ранее сообщалось, что средний размер потребительского кредита в России с начала года вырос на 21,7%.