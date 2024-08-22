Средний размер потребкредита в России вырос на 21,7% с начала года

В июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., что на 0,7% меньше, чем в июне того же года (179 тыс. руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с началом года средний размер выданных потребительских кредитов за июль вырос на 21,7%. В январе показатель был на уровне 146 тыс. руб.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был зафиксирован в Москве (312,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (252,9 тыс. руб.), Московской области (234,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском (219,4 тыс. руб.) АО и Республике Татарстан (217,6 тыс. руб.). Регионы возглавили топ-30 по этому показателю.

Сокращение среднего размера потребкредита в июле по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в Кемеровской области (-14,5%), Краснодарском крае (-5,0%), Саратовской области (-2,9%), Республике Башкортостан (-2,8%) и Красноярском крае (-2,3%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 наблюдался рост этого показателя, в их числе — Республика Татарстан (+10,8%), Нижегородская область (+4,7%) и Забайкальский край (+3,8%). В Москве средний чек потребкредита уменьшился на 1,4%, а в Санкт-Петербурге, наоборот, увеличился на 1,3%.

«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170−180 тыс. руб. При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования», — прокомментировал результаты директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года в России выдали 18,3 млн кредитов на 7,53 трлн руб. По сравнению с первым кварталом число выдач займов увеличилось на 10%, а объем — на 98%. В первом квартале в России было выдано 16,68 млн кредитов на сумму в 3,81 трлн руб.