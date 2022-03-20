Креаторы из Словакии запустили «спецоперацию любви» в Tinder

Пока в России ужесточается контроль за распространением фейков о действиях вооружённых сил и стихийно блокируются мировые соцсети, креативное агентство Jandl из Словакии придумало необычный способ для диалога с российскими пользователями о происходящей ситуации на Украине.

Креаторы запустили активацию Special Love Operation («Спецоперация любви»), в рамках которой анкеты пользователей дейтинг-сервиса Tinder были адаптированы под актуальный контекст. В профиле участников кампании команда разместила обращение к россиянам — в нём говорится об отсутствии ненависти к нации и любви, ради которой должны существовать все государства.

Участникам нужно было выставить локацию для поиска второй половинки из России, а также свайпать вправо максимальное количество пользователей из данного региона.

О последствиях креативной активации российские пользователи узнают позже — ранее стало известно, что сервисы для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz, которые принадлежат американской компании Bumble, прекратят работу в России и Белоруссии.