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20.03.2022 в 17:40

Креаторы из Словакии запустили «спецоперацию любви» в Tinder

Так команда призвала пользователей восстановить всеобщий принцип любви

Пока в России ужесточается контроль за распространением фейков о действиях вооружённых сил и стихийно блокируются мировые соцсети, креативное агентство Jandl из Словакии придумало необычный способ для диалога с российскими пользователями о происходящей ситуации на Украине.

Креаторы запустили активацию Special Love Operation («Спецоперация любви»), в рамках которой анкеты пользователей дейтинг-сервиса Tinder были адаптированы под актуальный контекст. В профиле участников кампании команда разместила обращение к россиянам — в нём говорится об отсутствии ненависти к нации и любви, ради которой должны существовать все государства.

Источник: The Drum

Участникам нужно было выставить локацию для поиска второй половинки из России, а также свайпать вправо максимальное количество пользователей из данного региона.

О последствиях креативной активации российские пользователи узнают позже — ранее стало известно, что сервисы для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz, которые принадлежат американской компании Bumble, прекратят работу в России и Белоруссии.

Tinder
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