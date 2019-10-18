Креативное агентство маркетинговых сервисов e:mg и Академия Коммуникаций Wordshop объявляют о наборе студентов на  факультет “Event management”.

В связи с ростом рынка ивент индустрии перед e:mg первостепенной задачей стало решить проблему дефицита кадров, закрепить стандарты качества работы и передать их всем желающим получать знания в сфере событийного маркетинга.

Пилотный курс «Ивент менеджмент» был запущен в прошлом году, а первые выпускники факультета получили свои дипломы о дополнительном образовании 26 сентября 2019 года.

Цель курса — подготовить высококлассных специалистов, повысить общий уровень организации мероприятий и способствовать развитию ивент индустрии.

Алена Чернядьева, выпускница курса: Я никогда ранее не работала в индустрии ивентов, но сфера меня всегда интересовала, а знаний и опыта для старта у меня явно было недостаточно. По своей сути у продюсера в видео/кино/рекламе, и у ивент-менеджера стоят похожие задачи — организовать деятельность, процессы и людей. У меня есть знакомые продюсеры, которые совмещают основную работу, связанную с фото и видеосъемками, с организацией ивентов, потому я считаю, что все полученные на курсе знания как минимум будут прикладными в работе. Планирую ли я заниматься ивентами? В качестве дополнительной деятельности — да, это очень интересно. Смогу ли я воплотить в жизнь ивент, который презентовала на защите? С постоянными консультациями и менторством преподавателей курса — да, но в целом, чтобы сделать с нуля мероприятие на несколько тысяч человек, я бы сначала предпочла поработать под руководством более опытных ивент-менеджеров, чтобы набрать больше практического опыта.



Светлана Майбродская, директор Wordshop: Я сама прошла когда-то «школу жизни» e:mg — это было мое первое рекламное агентство, в котором я проработала около 5 лет. И я считаю, что именно e:mg и навыки создания больших ивентов помогли мне сделать Wordshop. Потому что мероприятия — это работа в контакте с целевой аудиторией, это умение соединить все составляющие вовремя и импровизировать на каждом этапе проекта, а еще это «праздник», который ты даришь людям. Всем, кто придет учиться в этом году на второй курс ивентов, я искренне завидую и желаю пережить незабываемые моменты «творческого счастья» и собственного «всемогущества», которые дарит эта профессия.

Обучение будет одинаково интересно всем: кто только хочет попробовать себя в этой сфере, и специалистам, желающим повысить свой профессиональный уровень в области маркетинга и рекламы, integrated campaigns, digital и стратегическом планировании.

Алексей Герасимов, старший преподаватель факультета: Формат ивент индустрии претерпевает трансформацию и становится практически безграничным. Теперь это не просто городской праздник, сейчас ивент это целое явление, которое несет необычный опыт для потребителя. Современные мероприятия практически невозможно представить без диджитал конткета, стримингов и шоу.

Курс построен вокруг реальных и значимых кейсов с привлечением последних практик из смежных отраслей, а преподаватели - топовые представители ивент индустрии.

К моменту окончания обучения студенты получат знания в области разработки стратегии, креативных решений для маркетинговых и интегрированных кампаний — этот опыт позволит реализовывать глобальные проекты и более продуктивнее работать с крупнейшими клиентами на мероприятиях любой сложности!

Больше информации о курсе по ссылке: https://wordshop.academy/faculties/event_management/

На правах рекламы