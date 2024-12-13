Котики, пёсели и добро: как мемы помогают животным этой зимой

13 декабря фонд помощи бездомным животным «Добро вместе» запустил уникальный благотворительный проект, в котором знаменитые котики и песики из интернет-мемов объединились ради помощи тем, кому она нужна больше всего.

Почему это важно?

Сейчас многие приюты для животных переполнены, а их ресурсы на исходе. За последние два года количество бездомных животных увеличилось. Зимой ситуация становится еще сложнее: помимо еды необходимы теплые помещения, чтобы четвероногие могли пережить холод.

Мы верим, что интернет способен не только развлекать, но и объединять. Как никто другой, с этим справляются мемы.

Диана Пегас, учредитель фонда помощи бездомным животным «Добро Вместе»:

Перед Новым годом фонд "Добро Вместе" традиционно запускает праздничную благотворительную акцию. В этом году мы хотели уйти от штампов, тоски и тревоги, и, напротив, дать людям повод помочь и улыбнуться. Мемы — наш шаг в сторону благотворительности, которая является неотъемлемой частью повседневности. Тем, что может быть трендом.

В рамках марафона любой пользователь Telegram, будь то популярный блогер или администратор маленького канала, может:

Сгенерировать мем с котиком или пёселем с помощью специального мини-приложения.

Опубликовать его в своем канале вместе с призывом поддержать фонд «Добро вместе».

Собрать пожертвования, которые пойдут на помощь животным: еду, обогрев и другие необходимые вещи.

Мемы — это не просто милота, это сила!

Как работает генератор мемов?

Инструкция по генерации мемов:

Переходите по ссылке;

Выберите один из подходящих вам шаблонов, чтобы сделать мем;

Введите текст, который подсказывает ваше сердце (мем может быть милым или по-наивному забавным);

Нажмите кнопку «Сохранить» — бот пришлет вам готовый мем в чат;

Здесь собрано множество шаблонов с пушистыми интернет-звездами, чтобы каждый смог найти мем по душе — от философских котиков до гиперактивных песелей.

Марафон проходит в пятницу, 13 декабря, но организаторы оставили хвостик (как без этого), поэтому мемы можно сгенерировать и опубликовать и в выходные.

За утро пятницы к акции уже присоединились такие бренды (СИБУР, T2, Durex, Wildberries, E+, VK , Contex), Telegram-каналы (Golden Chihuahua, «Марзаганов вещает», MDK, «гура», «Сосисочная», enina2, Esenia, Hahadetka, «Ваша госпожа», «Гуляй, Екатеринбург», «дедлайн вчера», «Линочка Ли», «Москва добрая» и много других) и креативные агентства ( Апрель , GRAPE , GREAT , MIGEL AGENCY, Контент агентство PostPost , REDKEDS, sisters agency, SOCIALIST , HERO[IN]MARKETING), BAR creative agency , DARK Creative Agency, affect и др.