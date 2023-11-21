Правительство России ужесточает контроль за зарубежными операциями отечественных компаний

Правительство России утвердило постановление, которое описывает новые требования к раскрытию отчётности российских компаний о банковских операциях за рубежом. В частности, российские резиденты должны будут каждый квартал отчитываться в налоговую службу о движении денежных средств, размещённых на счетах в иностранных банках и иных финансовых организациях, а также о переводах без открытия банковского счёта. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Документ утвердили «в целях реализации мер по повышению сбалансированности валютного рынка», отмечает издание.

Согласно новым правилам, российские резиденты обязаны ежеквартально уведомлять налоговые органы о зарубежных операциях и финансовых активах на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа от 600 тыс. руб.

Кроме того, в налоговую службу нужно будет передавать данные о выручке, оставляемой на счетах за рубежом, а также «о третьих лицах, которых участвуют во взаиморасчётах по внешнеэкономической деятельности».

Сейчас отечественные компании и индивидуальные предприниматели при наличии движения денежных средств должны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счёту, указывая лишь коды операции, напоминает «Ъ». Теперь нужно указывать объём списаний и зачислений средств за квартал как в наличной, так и безналичной форме в рамках контракта с указанием его «уникального кода».

В Минфине изданию пояснили, что эта информация «позволяет налоговым органам отслеживать объёмы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках», что в свою очередь обеспечит прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями экспортёров.

По оценкам собеседников и экспертов, опрошенных «Ъ», в первую очередь мера затронет крупный бизнес. Смягчение валютного контроля в 2023 году и адаптация к санкциям позволили компаниям выстроить сложные цепочки поставок, усиление контроля позволит отслеживать подобные операции, считают они. До 2022 года ожидалось, что такая возможность возникнет при расширении международного обмена налоговой информацией, но сейчас властям придётся собирать такие данные с российского бизнеса.