В Москве прошел конкурс дизайна надгробий. Сумма приза — 66 666 рублей

Ритуальная компания «Честный Агент» провела конкурс на разработку визуальной концепции надгробий, сообщается на сайте конкурса. Дизайн победителя запустят в серийное производство, а его автор будет получать комиссию с каждого заказа проекта.



Участники должны были переосмыслить традиционное представляение о ритуальной архитектуре и разработать концепцию современного кладбища. По мнению организаторов, это поможет избавиться от их традиционного мрачного облика, превратить место скорби в арт-объект памяти. Дизайнеров попросили искать вдохновение в работах Тима Бертона, Лемони Сникета и Гильермо дель Торо.

Всего в рамках конкурса было представлено 220 вариантов нового оформления, в которых памятники стали QR-кодом, полотном для граффити, уведомлением из мессенджеров и даже заброшенной страницей профиля Instagram.



Итоги конкурса подвели 10 сентября — победителем редизайна мемориальных комплексов стала работа «Ясень» от Юрия Иванова. Проект станет серийным надгробием, которое можно заказать на сайте компании, а автор получит 66 666 рублей. На его барельефе изображены стражи-вороны в мантиях, охватывающие ствол древа жизни умершего. Вполне себе в духе мрачной готики Тима Бертона.



Макеты лучших дизайнов можно увидеть 8−11 октября на выставке «АрхМосква» в Гостином Дворе в рамках экспозиции «Новый взгляд на вечное». В дальнейшем «Честный Агент» также планирует привлекать креаторов к партнерскому сотрудничеству.

