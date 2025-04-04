Компания Menshen подала иск к бывшей «Данон Россия»

Структура немецкого производителя пластиковых крышек и упаковки Menshen — ООО «Менсен пакаджинг СНГ» — подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании «Эйч энд эн» (бывшая «Данон Россия»), следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 24 марта с просьбой признать пресс-формы для изготовления крышек Danone cap Rastishka бесхозяйным имуществом и передать их в собственность истца. На судебное разбирательство обратили внимание «Ведомости».

Представители компаний не ответили на запрос издания. 27 марта иск был оставлен без движения из-за неполной оплаты госпошлины. По словам руководителя дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, после внесения платежа заявление будет принято к производству. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что подобные иски о признании имущества бесхозяйным встречаются редко и обычно возникают при ликвидации компаний или отказе от имущества.

Юристы предполагают, что бывший владелец «Данон Россия» прекратил принимать меры по управлению или распоряжению этим имуществом, что и могло стать основанием для подачи иска. Такие ситуации часто встречаются, когда иностранные компании покидают Россию, не завершив формальные процедуры передачи активов.

Ранее российские активы Danone обрели нового собственника. Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании «Вамин-Татарстан», незадолго до сделки переименовавшейся в «Юнимилк».