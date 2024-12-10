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10.12.2024 в 06:50

Российские активы Danone обрели нового собственника

Им стал экс-замминистра сельского хозяйства Чечни

ООО «Юнимилк», контролирующее бывшие активы «Danone Россия», перешло во владение Руслана Алисултанова. Об этом сообщает РБК.

Компания Health&Nutrition (бывшее подразделение Danone) подтверждает, что Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании «Вамин-Татарстан», незадолго до сделки переименовавшейся в «Юнимилк». Там добавили, что бизнес компании «развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции». Компания планирует продолжать расширять ассортимент и объем производства.

Алисултанов с лета 2023 года является председателем совета директоров Health & Nutrition. До этого он занимал пост замминистра сельского хозяйства Чечни и был заместителем мэра Грозного.

В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества. Тогда «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. В ноябре того же года он попал под санкции США. В марте текущего года Путин отменил передачу в управление Росимуществу активов Danone в России.

А в мае стало известно, что французская Danone завершила сделку по продаже российских активов структуре зарегистрированного в Татарстане молочного холдинга «Вамин» (позднее переименованный в «Юнимилк»). По данным Financial Times, за получение контроля над российским бизнесом Danone компания согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн).

Danone
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