Компания ABI Product провела ребрендинг. Источник вдохновения — тарелка и улыбка

Накануне 25-летнего юбилея, впервые за свою историю компания ABI Product провела масштабный ребрендинг. Изменения коснулись позиционирования, нейминга, логотипа и системы визуальной идентификации компании.
Ребрендинг символизирует новую веху в истории развития и поддерживает обновленную миссию: быть лидером на рынке продуктов питания из мяса в России и СНГ через создание и продвижение успешных потребительских брендов. Для этого компания намерена задавать стандарты во всех категориях присутствия.
Нейминг
По словам креаторов, у нового названия компании — Abi — несколько значительных преимуществ. С одной стороны, оно сохраняет преемственность по отношению к юридическому наименованию компании, с другой — отражает современные тенденции по упрощению и сокращению названий, что способствует более простому восприятию и запоминанию.
Айдентика
Для обновленного бренда был разработан логотип в виде простой формы полукруга, а также предложена нестандартная цветовая схема. Источником вдохновения послужила глубокая тарелка, которая предлагает попробовать продукцию компании и поддерживает позиционирование «производитель простых и удобных в приготовлении продуктов питания», а также образ улыбки, который транслирует клиентоориентированность.
Дмитрий Иванов, генеральный директор Abi:
В этом году наша компания отмечает четвертьвековой юбилей. За это время мы прошли путь от небольшого регионального завода до ведущего в России производителя удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса. Глобальные масштабы бизнеса, амбициозные цели и современные реалии отрасли — все это привело нас к осознанию необходимости перемен.
Новое имя и айдентика отражают суть компании: лидер, новатор, обладающий уникальными потребительскими брендами во всех категориях присутствия и понимающий потребности своих покупателей.
Ольга Коновалова, генеральный директор BBDO Branding :
Визуальный стиль — это манифест, который сообщает миру о том, что происходит внутри компании. За 25 лет существования команда Abi проделала большой путь и значительно эволюционировала. Старый логотип больше не соответствовал реальному статусу и амбициям компании, поэтому потребность в изменениях назрела. Новый стиль — это большой шаг для всех. И это шаг навстречу клиенту. Позитивная и одновременно такая «съестная» цветовая гамма, простая дружелюбная графика… Мы сделали все, чтобы у потребителя стало чуть теплее на душе, а продукты от Abi стали еще вкуснее.