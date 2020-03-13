Компания ABI Product провела ребрендинг. Источник вдохновения — тарелка и улыбка

Накануне 25-летнего юбилея, впервые за свою историю компания ABI Product провела масштабный ребрендинг. Изменения коснулись позиционирования, нейминга, логотипа и системы визуальной идентификации компании.

Ребрендинг символизирует новую веху в истории развития и поддерживает обновленную миссию: быть лидером на рынке продуктов питания из мяса в России и СНГ через создание и продвижение успешных потребительских брендов. Для этого компания намерена задавать стандарты во всех категориях присутствия.

Нейминг

По словам креаторов, у нового названия компании — Abi — несколько значительных преимуществ. С одной стороны, оно сохраняет преемственность по отношению к юридическому наименованию компании, с другой — отражает современные тенденции по упрощению и сокращению названий, что способствует более простому восприятию и запоминанию.

Айдентика

Для обновленного бренда был разработан логотип в виде простой формы полукруга, а также предложена нестандартная цветовая схема. Источником вдохновения послужила глубокая тарелка, которая предлагает попробовать продукцию компании и поддерживает позиционирование «производитель простых и удобных в приготовлении продуктов питания», а также образ улыбки, который транслирует клиентоориентированность.

Дмитрий Иванов, генеральный директор Abi: В этом году наша компания отмечает четвертьвековой юбилей. За это время мы прошли путь от небольшого регионального завода до ведущего в России производителя удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса. Глобальные масштабы бизнеса, амбициозные цели и современные реалии отрасли — все это привело нас к осознанию необходимости перемен. Новое имя и айдентика отражают суть компании: лидер, новатор, обладающий уникальными потребительскими брендами во всех категориях присутствия и понимающий потребности своих покупателей.