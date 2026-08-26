Комиссии маркетплейсов превысили 40% от стоимости товара

Совокупная нагрузка на продавцов крупнейших российских маркетплейсов — комиссии и логистика — во втором квартале 2026 года превысила 40% от стоимости товара. Так, на Ozon показатель достиг 47,8%, на Wildberries — 42,7%, а на «Яндекс Маркете» — 40,1%. За год нагрузка выросла на 29,2, 10,8 и 15,2 п. п. соответственно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации представителей электронной торговли.

Увеличение расходов уже отразилось на рентабельности селлеров. По оценке Market Papa, за год ее средний уровень сократился с 15% до 5%, а в отдельных категориях продавцы работают в убыток. В Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей отмечают снижение рентабельности с 12−15% до 5−8% за два года. Примерно половину роста комиссий эксперты связывают с увеличением издержек самих платформ, а остальную часть — с их стремлением повысить маржинальность.

На фоне роста расходов начали увеличиваться и цены для покупателей. В апреле-июне потребительские цены на маркетплейсах впервые за три года выросли на 1,8% год к году. В отдельных категориях товары за год подорожали на 5−10%. По прогнозу МАРМП, цены на крупнейших площадках в 2026 году могут вырасти на 8−15%. Пока конкуренция и скидочные механизмы продолжают сдерживать более резкий рост.

Одновременно сокращается число продавцов. На Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» к концу июня насчитывалось около 1,1−1,2 млн активных селлеров — на 6,3−14,1% меньше, чем годом ранее. Число новых регистраций в первом полугодии сократилось примерно на четверть. Участники рынка связывают это не только с финансовой нагрузкой, но и с постоянным изменением тарифов, а также с рисками для бизнеса из-за повреждения складской инфраструктуры.