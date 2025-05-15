Кейс FLYFILM и HAVAL: за кулисами съемок рекламного ролика — от идеи до финального монтажа

Команда видеопродакшена FLYFILM поделилась с редакцией Sostav, как проходили съемки короткометражного восьмиминутного фильма для известного автомобильного бренда. Представители проекта рассказали о задачах, ходе и результатах работы, что декорациями служила настоящая природа, а в ролях были известные актеры, русалка и даже настоящий медведь.

Задачи проекта

Снять нестандартный ролик — короткометражный фильм по мотивам известного российского комедийного многосерийного фильма, показав автомобиль бренда HAVAL нативно, но в то же время креативно и запомниться зрителю.

Препродакшен

Продакшен работает с автомобильным брендом HAVAL с 2021 года, а в 2024-м FLYFILM также «подружился» с рекламным агентством Panda Digital . Последние пришли в видеопродакшен с предложением поработать в формате спецпроекта — снять для HAVAL короткометражный рекламный ролик по мотивам многосерийного комедийного фильма «Особенности национальной охоты / рыбалки».

Команда проекта: Когда получили эту задачу, всей команде пришлось совместно со сценаристом и режиссером пересмотреть все фильмы «Особенности национальной охоты / рыбалки», чтобы освежить в памяти события, героев, их характеры и манеру общения. Это были веселые два дня. Мы дружно смотрели и обсуждали, каким сделать наш современный сценарий. А далее уже сценарист скомпоновал все идеи и смыслы в повествование.

Короткометражка называется «Особенности национального бездорожья». Зарисовка рассказывает зрителю, что могло бы происходить после событий в известных многим фильмах.

Для съемок рекламы был приглашен один из главных героев оригинального кино «Особенности национальной охоты» — Семён Стругачёв. Такой ход помог погрузить зрителя в оригинальную историю.

Съемочный процесс

Автомобиль в кадре

Предполагалось, что двух смен будет достаточно для того, чтобы отснять весь материал. Однако уже в середине первого дня продюсеру и режиссеру стали приходить в голову новые креативные идеи, которые понравились клиенту. Нужно было организовать дополнительный съёмочный день.

В третий день в съемках принимал участие главный экспонат — HAVAL H9.

Команда проекта: Автомобиль играет определяющую роль в путешествии наших героев. Куда бы они ни отправились, качество проведенного времени в дороге и сам отдых во многом зависят от машины. Поэтому в ролике все время демонстрируется перемещение героев: с одной точки на другую, общение внутри автомобиля, преодоление бездорожья.

Диалоговые сцены внутри автомобиля записывались на автоплатформе. Она представляет собой специальный автомобиль с прицепом, на который устанавливается «игровое» авто. Главный герой как бы ведёт машину (на самом деле его везут на прицепе), отыгрывает свою роль, реплики, при этом не отвлекаясь на дорогу и знаки. Все происходит максимально безопасно. В этот момент по прицепу, на котором и стоит игровой автомобиль, передвигается оператор, выполняя свою работу. Более того, на прицепе даже есть место для светового оборудования и технической группы.

Необычные герои

В фильме есть две интересные сцены.

В одной из них в кадре русалка. Действие происходило за городом, в лесу возле водоема. Повезло, что лето 2024 года в центральной части России выдалось жарким, поэтому температура воды была комфортная. Съемки этой сцены велись возле берега с илистым дном. Актеры вели себя максимально профессионально — никто не жаловался на условия, и все смиренно выполняли свою работу.

Был еще один интересный персонаж — настоящий медведь. Дрессированное животное привезла на площадку специальная команда дрессировщиков. Косолапый привлёк внимание всех участников творческого процесса, но, что главное, — собой он украсил кадры.

Постпродакшн

На монтаже команда много экспериментировала с материалом, меняла сцены местами или совсем убирала их для укороченной версии. Смотрела, как зритель воспримет тот или иной диалог.

Важно понимать, что съемка рекламы сильно отличается от короткометражного кино — хронометраж рекламы занимает до 30 секунд, поэтому, как правило, каждый кадр согласован и выверен еще на этапе препродакшена. Что касается конкретно этой короткометражки, на съемках приходилось подстраиваться под обстоятельства, так как за трёхдневную смену нужно было снять большое количество кадров. К сожалению, не все они получились такими, какими их задумывал режиссер, поэтому пришлось искать решения и выходы из сложившихся ситуаций уже на постпродакшене.

К счастью, команде удалось не только справиться с творческими вызовами, но и сохранить баланс между художественным высказыванием и рекламной задачей. Клиент остался доволен результатом, а для продакшена этот проект стал примером того, как идея, рожденная на стыке креатива и ностальгии, превращается в полноценную короткометражку.

Кирилл Кононенко, старший специалист по социальным медиа бренда HAVAL: Когда мы задумывали этот проект, хотелось выйти за рамки классического рекламного формата. Идея вдохнуть новую жизнь в культовые «Особенности национальной охоты» показалась нам интересной и близкой по духу бренду HAVAL.

Дарья Плешанова, руководитель проекта Panda Digital: Охота и рыбалка — одни из самых популярных хобби среди владельцев нового HAVAL. Мы разработали креативный проект с участием героев фильма «Особенности национальной охоты», чтобы вызвать ностальгию и сделать знакомые отсылки для нашей аудитории. И, конечно, результат оказался успешным.

Ярослав Жуков, генеральный продюсер FLYFILM: Этот проект был для нас настоящим творческим вызовом, поскольку, с одной стороны, нам нужно было сохранить зрительский интерес, переосмыслив киноклассику на новый лад, с другой стороны, мягко интегрировать присутствие бренда в «творческом» короткометражном кино, не перегрузив эту нативную коммуникацию излишней прямолинейностью. Кажется, с обеими задачами нам удалось справиться на отлично!

Команда проекта

FLYFILM (видеопродакшен)

Режиссер-постановщик: Юра Чалов

Генеральный продюсер: Ярослав Жуков

Исполнительный продюсер: Карина Гайдарова

Линейный продюсер: Михаил Спасков

Оператор-постановщик: Никита Бондаренко

Сценарист и режиссер монтажа: Елисей Юрковский

Художник-постановщик: Марина Ржанова

Художник по костюмам: Юлия Дричик

Художники по гриму: Виктория Скат, Светлана Пасечникова, Юлия Садыкова

Директор площадки: Роман Потапов

Звукооператор: Максим Колодин

Кастинг-директор: Анастасия Маликова

Ассистенты по актерам: Любовь Киреева, Снежана Горбунова

Механик/фокус-пуллер: Илья Цимбалов

Гаффер: Сергей Логачёв

Осветители: Евгений Логачёв, Павел Секретарёв

Кей-грип: Сергей Денисенко

Постановщики: Дмитрий Лазарев, Вильдан Юнусов

Бекстейдж: Дарья Трунова

Продюсер постпродакшена: Даниэль Андерсон

Звукорежиссер: Пётр Маяцкий

Цветокоррекция: Manga

Колорист: Александр Драгомиров

Инженеры DI: Евгения Чернова, Николай Столяренко

Продюсер студии: Александр Самойлов

Panda Digital (продакшен, автор идеи)

Креативный директор: Андрей Паршенин

Руководитель проекта: Дарья Плешанова

Бренд HAVAL (клиент)