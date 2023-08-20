Когда враг становится другом: как дизайнеру использовать нейросети в работе

С ростом популярности искусственного интеллекта растёт и беспокойство дизайнеров. Специалисты опасаются, что популяризация нейросетей лишит их работы. Алексей Тюрин, арт-директор продуктового дизайна в Kion, рассказал Sostav, почему в дизайне всегда найдётся место людям, зачем используются нейросети сегодня, как органично интегрировать искусственный интеллект в своё творчество, и какие задачи лучше доверить людям.

Помощь нейросетей

Нейросети бывают разные: графические, текстовые, видео, звуковые и так далее. Графические и видео могут выдавать креативы по запросу и стимулировать фантазию, давать новый толчок к вдохновению. Звуковые позволяют поднять до студийного уровня звук для подкастов, записанный на дешевый микрофон, или сгенерировать голос для помощника службы поддержки.

Некоторые объединяют несколько видов нейросетей: так, например, функционирует управляемый сервис для создания диалоговых интерфейсов Amazon Lex. ИИ-проект позволяет разрабатывать чат-ботов, которые общаются с пользователями в голосовом и текстовом форматах. Это помогает разгрузить техподдержку, оптимизировать работу финансового отдела и даже HR, улучшить пользовательский опыт — в общем, сократить время решения самых разных проблем. Кроме того, эти боты могут использоваться в умных устройствах, в роботах и дронах. Даже «родной» виртуальный помощник Amazon, ассистент по имени Алекса, работает на Amazon Lex.

В дизайне нейросети также помогают оптимизировать временные затраты, в частности они позволяют сокращать время на подготовку контента. Например, если нужно быстро сделать видеоотбивку между выступлениями на конференции, можно пропустить видео через фильтр на основе нейросети и сделать несколько вариантов роликов-отбивок за 2−3 минуты.

Доверяй, но проверяй

Продукт созданный нейросетью требует дополнительной обработки. Графические нейросети ошибаются при рисовании пальцев: их то шесть, то десять на одной руке. То же самое касается и видео. Как пример — завирусившийся ролик с рекламой несуществующего бренда, сгенерированный лондонским агентством Private Island при помощи ИИ. Если при беглом взгляде герои ещё хоть как-то напоминают людей, то при внимательном рассмотрении становится видно, что вместо глаз у некоторых дыры, руки и рты неестественно искривлены и так далее.

Это хорошее напоминание, что нейросети пока справляются не со всеми задачами, и всё, что нарисовано ИИ, нужно перепроверять и дорабатывать.

Есть и более удачные примеры роликов, сгенерированных нейросетями, например, короткометражка от Ailove. Но, во-первых, этот ролик менее динамичен, чем вышеупомянутая реклама, во-вторых, как становится видно по титрам, без контроля со стороны людей в этой работе тоже не обошлось, что доказывает важность проверки контента, сгенерированного нейросетями.

Когда арт-отдел Kion рисовал аватары в приложении, они пробовали создать нейросетью Пиноккио, и ИИ не понимал, почему у человека должен быть длинный нос из дерева. Естественно, в этом случае весь процесс курировали люди, и, в итоге, нос для Пиноккио был доработан вручную.

К тому же, нейросети не помогут делать что-то на постоянной основе, они требуют творческий подход. Например, ИИ может сгенерировать какой-то объект, но если вы попросите нейросеть повернуть изображение и показать объект в другом ракурсе, то у вас возникнет проблема, (нужна запятая) и повторить в точности необходимое будет сложно, по крайней мере, сейчас.

Лишит ли ИИ работы дизайнеров

По словам Алексея Тюрина, замена дизайнеров на ИИ не должна произойти в ближайшее время. «Во все времена человек делал что-то, что упрощало ему жизнь. Дорабатывал и изобретал новые орудия производства: молотки, станки, машины. Это вело к трансформации специалиста. Так и с дизайнерами, мы находимся на этапе сильной трансформации в этой области», — добавил Алексей.

Алексей Тюрин, арт-директор продуктового дизайна в Kion: Лучше рассуждать не о том, кто кого лишит работы, а о том, какие выгоды и возможности дают нам ИИ, как правильно ими пользоваться, как совершенствоваться и улучшать себя, чтобы работать с этим новым инструментом. И начинать нужно уже сейчас, так как вовлечение на этапе становления ИИ поможет лучше понимать принципы работы, базу, а возможно и начать самому участвовать в развитии этих систем.

Цель, которую ставят перед собой специалисты из Kion при работе с ИИ, — получение более быстрого результата, экономия времени и денег.

В непубличном поле, создавая презентации или проводя демо внутри компании, арт-отдел Kion активно использует нейросети для генерации картинок, видео и звуков.

В публичных проектах любая сгенерированная картинка проходит постобработку, коррекцию объектов, подгонку и коллажирование.

Для примера, Sostav рассказали, как под Новый год в Kion делали баннер с рождественским камином. Первоначальная картинка была нарисована нейросетью, а вот над «оживлением» баннера работал уже человек. Добавлялось видео горящего огня, блики на стенах, звуковые эффекты в виде треска от поленьев.