Когда сам себе босс

Компания продолжает тестировать креативные форматы общения с B2B-аудиторией и говорить с клиентами на «живом» языке. Ранее команда уже запускала ролики с сервисами «Этикетка» и «Digital Indoor». В этот раз представили набор полезных инструментов для самозанятых и предпринимателей малого бизнеса. Они подойдут и новичкам, и тем, кто уже давно в деле.

Сергей Субботин, директор по маркетингу «Билайн бизнес»: Сегмент микробизнеса с точки зрения аудитории очень широкий, со своими паттернами в поведении. Это диджитал-активные люди, которые 24/7 заняты своим бизнесом, и зачастую у них нет времени на изучение классических для B2B медиа. Поэтому мы тестируем форматы и обращаемся к B2B через блогера, который, конечно, в первую очередь релевантен B2C. Смотрим, следим за результатами, это только начало пути.

Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом: Мы уделили особое внимание сегменту микробизнеса и предложили набор базовых цифровых инструментов, которые будут полезны предпринимателям. Когда вы только стоите на старте и готовитесь к забегу на длинную дистанцию в бизнесе, самое время найти решения, которые упростят вашу жизнь. Среди них тариф с безлимитным интернетом за 500 рублей* в месяц, сервис маркировки вызовов «Этикетка» и «Облачная АТС» (Цифровая телефония для бизнеса) — она поможет не пропускать звонки от клиентов и увеличивать продажи.

Также предприниматели могут вступить в Закрытый клуб бонусов и привилегий и получать скидки на товары и услуги, которыми пользуются ежедневно. Все подробности о сервисах для малого бизнеса и условиях вступления в клуб — на странице.

*Тариф с безлимитным интернетом за 500 рублей и бесплатными звонками в сети «Билайн»:

