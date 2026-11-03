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18+
03.11.2026 в 12:35

«Брусника» и «Восход» сняли мотивационный ролик к «Черной пятнице»

Слоганом кампании стало слово «пора»

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Застройщик «Брусника» и агентство «Восход» представили новую рекламную кампанию. Ее смысловой центр — чувство упущенной выгоды, которое стало преобладающим на рынке недвижимости после изменения условий выдачи семейной ипотеки.

В кампании — предложение разорвать порочный круг сожалений и воспользоваться возможностью, которую предлагает «Брусника».

Ладо Кватания, режиссер ролика:

Я предложил превратить историю в своеобразный кинотрейлер в жанре триллера, чтобы наглядно показать чувство страха упущенной выгоды. Это как метафорический бег всегда проигравшего героя. Но в нашем случае хэппиэнд возможен, и на контрасте с роликом предложение «Брусники» выглядит довольно соблазнительно.

Слоганом кампании стало слово «пора». В нем уместилась масса смыслов, главный из которых — давайте менять жизнь сейчас, а не когда-то потом, хватит стараться успеть туда, куда уже давным давно опоздали.

Состав творческой группы

«Брусника» (клиент):

Директор по бренду: Денис Давыдов
Руководитель подразделения бренд-опыта: Юлия Махнева
PR-директор: Сергей Ермак
Руководитель группы брендовых коммуникаций: Екатерина Захожай

«Восход» (креативное агентство)

Daddy's Film (продакшен)

Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина
Режиссер-постановщик: Ладо Кватания
Оператор-постановщик: Владимир Ушаков
Продюсер: Егор Соломатин
Локейшн-менеджер: Анастасия Никифорова
Ассистент режиссера по реквизиту: Алексей Офицеров
Художник по костюмам: Анна Кудевич
Гаффер: Антон Агеев
Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов
Режиссер монтажа: Артем Дмитриев
Колорист: Илья Линецкий

Восход Креатив Реклама Брусника
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