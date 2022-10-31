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31.10.2022 в 06:10

Книжный сервис Bookmate признан иноагентом

Минюст внёс в список и Наталью Синдееву

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ирландскую Bookmate Limited, владеющую одноимённым книжным сервисом. Компания приняла решение уйти с российского рынка.

Ранее Bookmate заключил сделку с Яндекс, в результате которой интернет-компания получила лицензию на использование платформы сервиса в СНГ и права на бренд. На данный момент Bookmate работает в обычном режиме — тарифы годовой подписки доступны российским пользователям.

В список физлиц-иноагентов попал и бывший гендиректор Bookmate в России Андрей Баев. Список пополнили основательница признанного СМИ-иноагентом «Дождя» Наталья Синдеева и сооснователь издательства Individuum Александр Докучаев. Все они, по данным ведомства, получают поддержку из иностранного источника.

В реестре физлиц-иноагентов, который Минюст начал пополнять в апреле, теперь 49 человек, в списке СМИ-иноагентов — 198.

Bookmate иноагент
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