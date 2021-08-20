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20.08.2021 в 20:10

Минюст внес телеканал «Дождь» в список СМИ-иноагентов

Генеральный директор медиахолдинга и главред «Дождя» узнали о решении из новостей

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Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом с генеральным директором медиахолдинга «Дождь» Натальей Синдеевой не связались по поводу решения Минюста — она узнала об этом из новостей. Ей неясна конкретная причина внесения телеканала в реестр, однако «рано или поздно это должно было случиться», прокомментировала ситуацию Синдеева в разговоре с «Медузой» (внесено в список СМИ-иноагентов). Также она заявила, что собирается обжаловать решение Минюста.

По сообщению «Интерфакса», главный редактор телеканала Тихон Дзядко также узнал о признании «Дождя» иноагентом от журналистов, которые стали запрашивать его комментарии.

«Важные истории» сделали заявление в своем Telegram-канале по поводу решения властей. По сообщению редакции, она не скрывала от читателей, что юридическое лицо было зарегистрировано за границей. «А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично», — сообщается в посте.

В последнее время все чаще СМИ блокируются властями и признаются иноагентами. В начале августа «МБХ медиа» и «Открытые медиа», учрежденные Михаилом Ходорковским, закрылись после блокировки Роскомнадзором, а некоторые журналисты «Проект медиа» были признаны иноагентами.

Телеканал Дождь Минюст СМИ-иноагенты Важные истории
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