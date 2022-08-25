Владельцы Bookmate могут выйти из российского бизнеса

Ирландская компания Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке. Ранее сервис заключил сделку с «Яндексом», в результате которой интернет-компания получила лицензию на использование платформы сервиса в СНГ и права на бренд. Об этом сообщают «Ведомости».

На данный момент Bookmate работает в обычном режиме — тарифы годовой подписки доступны российским пользователям. Однако летом этого года сервис начал распродавать активы в России. Так, в конце июня закрыта сделка с «Яндексом», в результате которой часть команды Bookmate перешла в IT-компанию, чтобы «помогать внедрять разработки в её инфраструктуру».

При этом «Яндекс» не приобретал Bookmate или долю в его юрлице. По информации источника издания, знакомого с условиями сделки, российская компания также получила права на бренд Bookmate на территории СНГ. А в августе сменился владелец у независимых издательств Popcorn Books и Individuum. Оба издательства приобрел совладелец объединённой книжной сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов.

По мнению экспертов, продажа технологической платформы и переход части команды в другую компанию — это стандартная схема сделки M&A в IT-отрасли. Скорее всего ирландские владельцы Bookmate использовали её для ухода с российского рынка. При этом передача прав на бренд Bookmate — важный элемент сделки: это позволит «Яндексу» на начальном этапе удержать долю лояльных подписчиков на рынке, а также сохранить сотрудничество с книжными издателями.

Почти все опрошенные изданием эксперты считают, что под управлением «Яндекса» Bookmate сможет увеличить свою долю на рынке в 2−2,5 раза до 20−25% уже в течение ближайших двух лет. В будущем сервис может составить конкуренцию «Литрес», которая сейчас занимает долю в 66%, по собственным данным компании.