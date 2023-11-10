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10.11.2023 в 12:38

Продажи книг про игровую индустрию выросли на «Литрес» на 20%

Самой популярной книгой стала «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все»

С 1 января по 31 октября этого года продажи книг про игровую индустрию на «Литрес» выросли на 20% в штуках в годовом выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На первом месте в списке самых популярных у покупателей книг — «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все» Джесси Шелла. В топ также вошли руководство по программированию «Сделай видеоигру один и не свихнись» Славы Гриса и «Как создавать истории. Основы игровой сценаристики и нарративного дизайна за 12 шагов» Натальи Андрияновой и Светланы Яковлевой.

Рост интереса к тематике связан с активным рекламированием курсов геймдизайна, тестировщиков и разработчиков онлайн-школами. «Весомый вклад в развитие сферы вносит и государство посредством постоянных инвестиций», — рассказала изданию нон-фикшен-редактор «Литрес» Елена Тарасова.

Ранее сообщалось о том, что на «Литрес» на 59% выросли продажи книг о нейросетях. Особенно востребовано у читателей произведение Евгения Черешнева «Форма жизни № 4. Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта».

Литрес продажи книги игровая индустрия
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