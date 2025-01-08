Клиентам Airbnb предлагают арендовать частный самолет Пабло Эскобара

Частный самолет Boeing-727, принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb. Необычный отель расположен в английском Бристоле, провести ночь в люксовом номере можно за тысячу долларов, пишет New York Post.

Самолет построили в 1968 году по заказу Japan Airlines, а в 1981 году его переоборудовали в частный лайнер. Джет сменил несколько владельцев, среди них был и наркобарон Пабло Эскобар, арабский принц, а также представители мафии.

Boeing-727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, но затем воздушное судно списали и его владельцем стал 41-летний бизнесмен Джонни Палмер, который и переделал его в элитные апартаменты с двумя спальнями. Реставрация заняла несколько лет, новому хозяину удалось сохранить часть роскошного интерьера самолета. В салоне сохранилась оригинальная и полностью оборудованная кабина пилота.

Гостей ждут две спальни, джакузи и сауна, а также комфортные туалеты и душевые. Отдохнуть в таком необычном отеле можно за $1055.