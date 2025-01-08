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18+
08.01.2025 в 18:00

Клиентам Airbnb предлагают арендовать частный самолет Пабло Эскобара

Boeing-727 превратили в апартаменты класса люкс

Частный самолет Boeing-727, принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb. Необычный отель расположен в английском Бристоле, провести ночь в люксовом номере можно за тысячу долларов, пишет New York Post.

Самолет построили в 1968 году по заказу Japan Airlines, а в 1981 году его переоборудовали в частный лайнер. Джет сменил несколько владельцев, среди них был и наркобарон Пабло Эскобар, арабский принц, а также представители мафии.

Boeing-727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, но затем воздушное судно списали и его владельцем стал 41-летний бизнесмен Джонни Палмер, который и переделал его в элитные апартаменты с двумя спальнями. Реставрация заняла несколько лет, новому хозяину удалось сохранить часть роскошного интерьера самолета. В салоне сохранилась оригинальная и полностью оборудованная кабина пилота.

Гостей ждут две спальни, джакузи и сауна, а также комфортные туалеты и душевые. Отдохнуть в таком необычном отеле можно за $1055.

Клиентам Airbnb предлагают арендовать частный самолет Пабло Эскобара Клиентам Airbnb предлагают арендовать частный самолет Пабло Эскобара Клиентам Airbnb предлагают арендовать частный самолет Пабло Эскобара Клиентам Airbnb предлагают арендовать частный самолет Пабло Эскобара
Airbnb
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