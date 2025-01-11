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11.01.2025 в 12:15

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала мировым амбассадором Dior

Летом спортсменка стала первой азиатской Олимпийской чемпионкой в одиночном разряде

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала глобальным амбассадором Dior. Летом в Париже 22-летняя китайская спортсменка стала первой азиатской Олимпийской чемпонкой в одиночном разряде. Сейчас Чжэн Циньвэнь является пятой ракеткой мира.

«Чжэн воплощает элегантность и смелость стиля Dior, женственность в вечном движении», — говорится в заявлении Dior.

На китайскую теннисистку уже давно обращают внимание крупные бренды. Так, в июле Чжэн Циньвэнь стала лицом Nike.

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала мировым амбассадором Dior Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала мировым амбассадором Dior Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала мировым амбассадором Dior

Компании довольно часто выбирают теннисистов в качестве амбассадоров. Например, испанский теннисист Карлос Алькарас является лицом мужской линии французского бренда Louis Vuitton, спортсмен также сотрудничает с такими премиальными брендами как Calvin Klein, BMW и Rolex. А польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой спортсменкой-амбассадором Lancome.

Dior Теннис
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