Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала мировым амбассадором Dior

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала глобальным амбассадором Dior. Летом в Париже 22-летняя китайская спортсменка стала первой азиатской Олимпийской чемпонкой в одиночном разряде. Сейчас Чжэн Циньвэнь является пятой ракеткой мира.

«Чжэн воплощает элегантность и смелость стиля Dior, женственность в вечном движении», — говорится в заявлении Dior.

На китайскую теннисистку уже давно обращают внимание крупные бренды. Так, в июле Чжэн Циньвэнь стала лицом Nike.

Компании довольно часто выбирают теннисистов в качестве амбассадоров. Например, испанский теннисист Карлос Алькарас является лицом мужской линии французского бренда Louis Vuitton, спортсмен также сотрудничает с такими премиальными брендами как Calvin Klein, BMW и Rolex. А польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой спортсменкой-амбассадором Lancome.