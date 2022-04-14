«Кинопоиск» увеличил выручку в 2,4 раза в 2021 году

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», в 2021 году увеличил выручку в 2,4 раза, до 7,16 млрд руб. Сервис занял второе место по объему выручки, его обошел только ivi. На третьей позиции Okko «Сбера».

Убыток от продаж по итогам года составил 4,1 млрд руб., чистый убыток — 4,85 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности. Для сравнения, в 2020 году выручка сервиса составляла 2,95 млрд, чистый убыток — 3,48 млрд руб.

По данным TelecomDaily, в 2021 году выручка видеосервисов в России выросла на 41%, до 54,96 млрд руб. Ivi получил выручку в объёме 11,9 млрд рублей, она выросла на 35%. Okko продемонстрировал рост выручки на 16%, до 5,2 млрд рублей. Выручка «Амедиатеки» по итогам года составила 3,4 млрд рублей, увеличившись год к году на 21%. Другой видеосервис More.tv увеличил выручку практически в два раза, до 2,8 млрд рублей.