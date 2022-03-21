Рекламная выручка Ivi по итогам 2021 года достигла 2,7 млрд рублей

Онлайн-кинотеатр Ivi объявил финансовые и операционные итоги за 2021 год. Выручка сервиса выросла на 35% по сравнению с 2020 годом и составила 11,9 млрд руб. по МСФО. Месячная аудитория сервиса достигла 60 млн пользователей, а совокупный объем смотрения за год составил 1,8 млрд часов. Этими и другими итогами в Ivi поделились с Sostav.

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За год объём валовой рекламной выручки видеосервиса вырос до 2,7 млрд руб., а объём прямых сделок с рекламодателями — на 47%. Смотрящая аудитория AVOD-модели в 2021 года достигла 17,3 млн зрителей.

Платная модель

78% от общих доходов Ivi в 2021 году заняла выручка платной модели — в неё входят подписная и транзакционная модели монетизации. Показатель составил 9,3 млрд руб. и вырос на 32% к 2020 году. Объём ежемесячной платящей аудитории вырос на 20,5% и составил 5 млн домохозяйств.

Контент

Самым успешным проектом Ivi Originals стал сериал «Везёт», который на платформе посмотрели более 2 млн домохозяйств, а на канале НТВ, где он также был показан, около 35 млн зрителей.

Кроме того, онлайн-кинотеатр запустил производство ещё несколько собственных проектов, включая сериал «И снова здравствуйте!», который вышел в феврале 2022 года и стал лидером по аудитории первых серий среди всех российских сериалов, когда-либо выходивших на Ivi.

В 2021 году компания сфокусировалась на более тесном взаимодействии с рынком и опытными творческими командами. Ivi заключил эксклюзивные сделки с продюсерской компанией «Среда», со сценаристами Сергеем Минаевым, Андреем Золотаревым и Алексеем Казаковым, с продюсером Владимиром Масловым и студией «Зум Продакшн», студиями INEY Production, Star Media и Hype Film. В этом году планируется выпуск ещё шести новых сериалов и одного фильма, а всего в работе находится порядка 50 оригинальных проектов.

В планах Ivi — постоянно расширять каталог не только за счет оригинальных проектов, но и за счёт качественного международного контента. В 2021 году видеосервис заключил сделку с видеостриминговым сервисом Amediateka. Пользователи получили доступ к сериалам и фильмам HBO, HBO Max, Sky, Lionsgate и другим.

Сейчас платформе более 2,4 тыс. мультфильмов, мультсериалов и развивающих программ для маленьких зрителей. Аудитория направления IVI. Дети показала значительный прирост год к году — на 36%.

Партнёрства

В 2021 году Ivi увеличил количество партнёров. Онлайн-кинотеатр договорился о стратегическом сотрудничестве с компаниями «МегаФон», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») и «Тинькофф». Партнёрство строится по схеме распределения доходов.

Инвестиции

В мае прошлого года Ivi закрыл новый раунд инвестиций на $250 млн от консорциума инвесторов с участием ВТБ. Вложения пойдут на контент, включая развитие Originals, а также продвижение и совершенствование технологий видеосервиса. Крупнейшими акционерами компании остаются Baring Vostok, RTP Global и Flashpoint.

Технологии

В течение 2021 года Ivi выпускал обновления платформы. Среди них: улучшения для плеера, объёмный звук, обновление UI-витрин, развитие look&feel и инструментов выбора.

Отдельный акцент в течение года компания делала на развитие персонализации и объяснения рекомендаций. Платформа запустила гибридный рекомендатель, возможность самостоятельно настроить рекомендации, персонализацию постеров, а также функцию рекомендаций Match с объяснением, почему контент может понравиться зрителю.

Согласно данным отчёта «Рынок онлайн-видео 2020−2021» TelecomDaily, в 2021 году выручка онлайн-кинотеатров выросла на 41% и составила почти 55 млрд руб. С 2019 по 2020 годы рост выручки достигал 56%, а с 2018 по 2019 — 52%. Лидировал на рынке онлайн-кинотеатр Ivi, хотя и снизил свою долю на рынке с 22,5% до 20,5% по итогам года.