«Кинопоиск» будет вести прямые трансляции запусков российских космических кораблей

Платформа «Кинопоиск» расширяет линейку прямых трансляций. К существующим спортивным и телевизионным включениям добавятся эфиры с российских космодромов. Видеосервис станет регулярной онлайн-площадкой для трансляций пусков пилотируемых и грузовых кораблей, сообщили в «Роскосмосе».

Первой трансляцией станет старт корабля «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур 22 марта в 14:00 мск. Запуск пройдет с реконструированного стартового комплекса № 31 с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1». Корабль доставит на МКС топливо, продукты питания, воду, оборудование и научные материалы.

Комментаторами эфира выступят ведущая Анна Шенцева и журналист Михаил Котов. Они расскажут о корабле, его грузе и особенностях реконструированной площадки. Трансляция охватит обратный отсчет, старт, первые минуты полета и отделение ступеней.

Трансляции «Роскосмоса» станут частью тематического месяца космоса на «Кинопоиске». В его рамках появятся спецматериалы редакции и тематические подборки фильмов. 23 марта в рамках темы «космоса» начнется плей-офф КХЛ, приуроченный к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ее ежегодном проведении.