«Кинопоиск» вдвое увеличил выручку в 2023 году

Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») выросла вдвое в 2023 году. Показатель составил 31,29 млрд руб., следует из отчётности ООО «Кинопоиск».

По итогам прошлого года компании удалось сохранить двукратный рост выручки. В 2022 году ООО «Кинопоиск» нарастило показатель в 2,1 раза — с 7,16 млрд руб. в 2021-м до 15,24 млрд руб.

В 2023 году компания вышла на чистую прибыль, которая оказалась на уровне 10,3 млрд руб., против убытка в 3,86 млрд руб. годом ранее.

Валовая прибыль «Кинопоиска» составила почти 16,4 млрд руб. против убытка в 1,33 млрд руб. за 2022 год. Также в 2023 году компания получила прибыль от продаж в размере 11 млрд руб.

Киносервис Start (юрлицо ООО «Старт.ру») в 2023 году показал рост выручки на 17,4% — до 5,2 млрд руб против 4,39 млрд руб. годом ранее. Прибыль онлайн-кинотеатра от продаж составила 483,5 млн руб. против 37,6 млн руб. в 2022 году. Чистая прибыль компании «Старт.ру» оказалась на уровне 305,8 млн руб. против убытка годом ранее.

Выручка стримингового сервиса «Амедиатека» (ООО «А Сериал») по итогам 2023 года составила 5,4 млрд руб. Рост показателя произошёл на 12,6%. Прибыль от продаж компании выросла в три раза до 3,45 млрд руб. Чистая прибыль «А Сериала» увеличилась почти в четыре раза, до 2,6 млрд руб.

Ранее аналитики TelecomDaily подсчитали, что выручка онлайн-видеосервисов в России увеличилась на 45% по итогам 2023 года, вернувшись к высоким темпам роста, которые фиксировались на рынке до 2021-го включительно. Показатель составил 80,9 млрд руб. против 55,8 млрд годом ранее. Отмечалось, что положение основных игроков не изменилось. Как и годом ранее, топ-5 возглавил «Кинопоиск», за ним в порядке убывания следуют «Иви», Wink, Okko и Kion. Отдельно по сервисам выручка в денежном выражении не приводилась.