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18+
31.05.2025 в 16:17

Кикшеринги вводят рейтинг пользователей по примеру каршерингов

Теперь стиль езды на самокате будет влиять на цену аренды и доступ к премиальным моделям

Операторы кикшеринга в России начали внедрять систему рейтинга пользователей, аналогичную той, что давно действует в сервисах каршеринга. Как отмечают представители отрасли, речь идет о персонализированной системе оценки поведения арендаторов, которая позволит стимулировать более ответственное отношение к использованию электросамокатов.

По данным игроков рынка, рейтинг будет формироваться на основе цифровых метрик, таких как: манера езды, соблюдение правил паркоовки, наличие инцидентов и жалоб, а также общее количество нарушений.

Пользователи с высоким рейтингом смогут рассчитывать на бонусы, скидки и приоритетный доступ к популярным моделям, особенно в высокий сезон. А вот тем, кто систематически нарушает правила, сервис может повысить тариф или вовсе ограничить доступ к аренде.

Как поясняют представители кикшерингов, цель нововведения — снижение аварийности и повышение дисциплины в сфере микромобильности. По данным профильных ведомств, с ростом популярности самокатов увеличилось и число жалоб на поведение арендаторов — от парковки в неположенных местах до столкновений с пешеходами. Введение пользовательского рейтинга должно перенести ответственность с сервиса на клиента, а также повысить лояльность городских властей, которые всё чаще вводят локальные ограничения.

На первом этапе система начала работать в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, а в ближайшие месяцы охватит и другие города.

В 2024 году, напомним, крупные сервисы уже внедряли ограничения скорости на определённых участках, а также функции «умной парковки». Рейтинг — это следующий шаг к более точному и этичному управлению городской мобильностью.

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