В Москве вновь появится гостиница «Россия»

Рядом с парком «Зарядье» вновь появится многофункциональный гостиничный комплекс под называнием «Россия». Объект строит ГК «Киевская площадь», сообщают «Ведомости».

Девелопер уже зарегистрировал несколько интернет-доменов с названием гостиницы: hotel-russia, moscowhotelrussia, россия-мгк. Представитель «Киевской площади» подтвердил изданию, что проект на Варварке действительно получит название «Россия».

Гостиница «Россия» находилась в историческом квартале Китай-города Зарядье с 60-х годов. В ней останавливались многие иностранные гости и высокопоставленные чиновники. В начале 70-х ггодов «Россия» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший гостиничный объект в мире.

В 2004 году было решено снести здание гостиницы, на её месте был построен парк «Зарядье». Спустя некоторое время городские власти разрешили построить рядом многофункциональный гостиничный комплекс.

Эксперты утверждают, что легендарный бренд станет одним из элементов успешности гостиничного объекта. Кроме того, возвращение в столицу важного объекта гостиничной недвижимости в некотором роде восстанавливает справедливость, полагает партнер NF Group Ольга Широкова.