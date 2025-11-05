Kidult: почему взрослые играют в игрушки, и как Москва оказалась в центре арт-феномена

Сентябрь в Москве отметился событием, которое ломает привычное представление о современном искусстве. В ДК «Кристалл» открылась выставка «Super Toys. Искусство внутри» — крупнейший в России проект о дизайнерских игрушках, или art toys. Более 2000 фигурок от всемирно известных художников — KAWS, Такаси Мураками, Hajime Sorayama, Banksy, Kasing Lung — впервые показаны в таком масштабе.

Когда игрушка становится искусством

Дизайнерские игрушки из нишевого увлечения уже превратились в глобальный рынок, который, по прогнозам, к 2030 году превысит $11 млрд.

На первый взгляд — это просто забавные фигурки: герои с преувеличенными чертами, монстрики, звери, смешные персонажи, будто сошедшие с детских снов. Но в отличие от промышленных игрушек, созданных ради развлечения и с утилитарной целью, art toys — это авторские высказывания. Каждый объект здесь несет идею, за ним стоит художник со своей философией, визуальной системой, настроением. Привычная форма игрушки здесь как универсальный код, понятный всем. Но через эту, на первый взгляд простую оболочку, игрушки говорят о сложных темах: одиночестве, уязвимости, страхе, любви, ностальгии.

Так, например, Jason Freeny буквально препарирует культовые образы, показывая их внутреннюю анатомию — метафору открытости и ранимости. KAWS превращает мультяшных персонажей в символы утраты и отчуждения, Gary Baseman исследует связь веры, памяти и боли, а Murakami сочетает наивную улыбку с философией дзэн и размышлениями о бренности.

Илья Попов, идеолог проекта, коллекционер и соавтор проекта «Смешарики»: Дизайнерская игрушка — удивительный вид искусства. Это язык, через который художник говорит о времени, обществе, идентичности. И при этом — понятная, живая форма искусства, которую можно держать в руках.

Феномен kidult — взрослых, коллекционирующих игрушки, — сегодня превратился в самостоятельное культурное движение. А TikTok-анбоксинги, YouTube-обзоры и blind-box-челленджи превратили art toys в большой медийный тренд.

Илья Дыбов, продюсер проекта, ведущий продюсер МТС Live: Art toys — это зеркало нашей эпохи. В них есть ностальгия, ирония и поиск идентичности. Они объединяют высокое искусство и массовую культуру, превращая узнаваемые образы в новые смыслы. На нашей выставке можно встретить и всем знакомых героев из детства, например Simpsons, и настоящие шедевры этой культуры — работы Sorayama, Мураками и многих других.

KAWS, Labubu и другие герои новой эстетики

Особое внимание на выставке привлекают работы KAWS — американского художника и дизайнера Брайана Доннелли. Его фигурки вымышленного персонажа с крестами вместо глаз уходят с молотка на Christie’s и Phillips за миллионы долларов.

На «Super Toys. Искусство внутри» представлена крупнейшая в России подборка его работ, а самый дорогой лот, который можно приобрести прямо в ДК «Кристалл», оценивается в 3 млн рублей.

«Тираж таких игрушек всегда строго лимитирован. Основную цену определяет сам автор. Чем он известнее и востребованнее у коллекционеров, тем выше ценится и работа», — поясняет Илья Попов.

Еще один феномен выставки — Labubu, созданная гонконгским художником Kasing Lung. Эти ушастые создания с зубастыми улыбками — современные мифологические персонажи. Вдохновленные сказками Нидерландов, где Лунг жил в 2010-х, Labubu и ее спутник Taikoko превратились в иконы новой волны дизайнерских игрушек.

В этом году фигурка Labubu высотой 131 см ушла с аукциона Yongle в Пекине за 1,08 млн юаней (около 11,7 млн рублей). Секрет популярности — в элементе игры: коллекционеры покупают фигурки в blind-box, не зная, какой персонаж им достанется, — современная версия детского «киндер-сюрприза».

Как Россия входит в глобальный контекст: новая точка культурной карты Москвы

«Super Toys. Искусство внутри» доказывает: российская toy-культура тоже может говорить на равных с мировой сценой. Среди участников выставки — Евгений Чес, Алексей Крутько, Ниджат Гусейнов, Сергей Сафонов, Yarms и другие.

Особый акцент — на проекте ChikoRoko, созданном Ильей Поповым. Эти лимитированные версии героев «Смешариков» — пример того, как локальный контент превращается в арт-объект. Так, расписанный вручную Крош с гигантским глазом стоит 600 тыс. рублей, а градиентный Ежик высотой 118 см — 700 тыс. рублей.

Российский рынок art toys активно формируется: есть массовый сегмент (blind-box по 1−3 тыс. рублей), средний уровень (лимитированные фигурки по 10−30 тыс.), и премиум-класс (авторские работы от 100 тыс. рублей и выше).

«Super Toys. Искусство внутри» — остров современного искусства, открытый и взрослым, и детям. Здесь можно не только увидеть мировые арт-имена, но и сделать первый шаг в коллекционировании.

Кроме того, помимо основной экспозиции авторы проекта развивают параллельную программу. По выходным проходят паблик-токи, художники и коллекционеры рассказывают, с чего началось движение art toys, делятся историями своих персонажей, говорят о поиске идей, вдохновении.

Выставка продлится до февраля 2026 года.

Организатор выставки: МТС Live

Реализация выставки: галерея «Триумф»

Соавтор проекта: Илья Попов

Куратор проекта: Полина Котова, Дарья Глебова