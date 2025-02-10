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10.02.2025 в 10:30

В России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Поправки станут самыми объемными за последние годы

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В документе, содержащем несколько десятков мер, предлагаются новые механизмы защиты граждан от преступных схем, включая телефонные и интернет-мошенничества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два источника, «знакомых с ходом подготовки». Разработку поправок изданию подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Среди предложенных мер — запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебных коммуникаций, авторизация пользователей через биометрическую систему в соцсетях, банках, на маркетплейсах и маркировка звонков от организаций. Также планируется ужесточить контроль за операторами связи и кредитными организациями, а гражданам предоставить больше инструментов для защиты от мошенников.

Представитель Минцифры подтвердил РБК, что ведомство совместно с заинтересованными министерствами и отраслью прорабатывают комплекс мер по снижению случаев кибермошенничества. Меры будут внедрены в 2025−2026 годах, добавили там. Один из собеседников РБК уточнил, что комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет 10 февраля.

По данным МВД, число преступлений с использованием информационных технологий продолжает расти, в 2023 году оно увеличилось на 30%, а за девять месяцев 2024 года — на 16,4%, более чем до 564 тыс. Основные схемы включают подмену номеров, звонки от имени банков и государственных органов, а также мошенничество через объявления в интернете. В Генпрокуратуре ТАСС заявили, что число зарегистрированных телефонных мошенничеств в России в 2024 году выросло на 15% — до 130 тыс.

Эксперты, опрошенные РБК, положительно оценивают инициативу, отмечая комплексный подход к решению проблемы. По их словам, документ станет самым объемным за последние годы. Однако они предупреждают, что преступники могут адаптироваться к новым условиям, поэтому необходима гибкая система обновления мер безопасности.

законопроект Правительство кибермошенничество
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