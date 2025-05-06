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06.05.2025 в 16:05

Kia Motors зарегистрировал несколько товарных знаков в России

Ранее компания включила РФ в стратегию продаж до 2030 года

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Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors, приостановившая деятельность на российском рынке, зарегистрировала пять товарных знаков в Роспатенте. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Среди зарегистрированных обозначений — текстовые товарные знаки Kia, Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus и комбинированный Kia.

Комбинированный знак Kia, изображение: Роспатент

По Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) товарные знаки охватывают такие классы, как 4-й (масла и смазки для предохранения кожи, масла технические, биотопливо), 41-й (организация выставок в образовательных целях и образовательных мероприятий, обучение в области социальных услуг, организация спортивных мероприятий), 36-й (выпуск членских и кредитных карт для постоянных клиентов, платежные услуги).

Ранее Kia впервые за последние годы включил российский рынок в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. Возвращение России в стратегические планы KIA происходит на фоне обсуждений возможного завершения конфликта на Украине и потенциального возвращения на рынок страны Hyundai Motor Group.

Роспатент Киа Моторс
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