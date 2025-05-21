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21.05.2025 в 09:15

Kia зарегистрировала в России свой логотип

Южнокорейский автопроизводитель получил исключительные права на эмблему до 2034 года

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Южнокорейская компания Kia зарегистрировала в России товарный знак с актуальным логотипом бренда, который используется с 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на базу данных Роспатента.

«Киа Корпорейшн» подала заявку 6 сентября 2024 года, а 20 мая 2025 года информация о регистрации появилась в открытой базе. Исключительные права на логотип действуют до сентября 2034 года.

Товарный знак зарегистрирован по 40-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что дает право использовать его для широкого спектра производственных и перерабатывающих операций — от сборки автомобилей и переработки топлива до очистки воды и дубляжа фильмов.

Фото: Роспатент

Несмотря на официальный уход Kia с российского рынка в 2022 году, компания продолжает предпринимать юридические шаги, которые могут свидетельствовать о стратегическом интересе к региону. В апреле Kia впервые за последние годы включила российский рынок в свой среднесрочный план продаж до 2030 года.

Kia Логотип
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