Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.04.2022 в 17:36

Роскомнадзор заблокировал издания «Холод» и «Дискурс»

Доступ к сайтам СМИ был ограничен в соответствии с требованием Генпрокуратуры

Роскомнадзор ограничил доступ к изданиям «Холод» и «Дискурс» в России, сообщили медиа в своих телеграм-каналах. Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к сайтам holod.media и discours.io был ограничен в соответствии с требованием Генпрокуратуры от 7 и 6 апреля соответственно.

«Дискурс» — это художественно-аналитический журнал о культуре, науке и искусстве, а «Холод» выпускает материалы на социальные и политические темы.

В посте «Холода» говорится о том, что в редакцию пришло письмо с предупреждением о возможной блокировке на основании закона о дискредитации российской армии. К тому моменту сайт уже был заблокирован. Главный редактор издания Таисия Бекбулатова (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявила, что издание продолжит работату.

«За последние недели мы получили два предупреждения от „Роскомнадзора“ с угрозой заблокировать наш сайт, если мы не удалим два материала про [спецоперацию]. Мы не стали удалять эти тексты. Сегодня пришло третье предупреждение — теперь ведомство требует убрать материалы про [спецоперацию] со всего нашего сайта. Делать мы этого, конечно, не будем. Мы не собираемся подчиняться цензуре», — отметила Бекбулатова.

В «Дискурсе» также заявили о намерении продолжать работу. «Никакие блокировки не остановят самиздат», — говорится в посте издания. Представитель СМИ отметил, что в редакцию не поступало никаких предупреждений, а также заявил, что «Дискурс» будет оспаривать блокировку в суде.

В четверг, 7 апреля, Роскомнадзор заблокировал издания Wonderzine. Исходя из уведомления ведомства, ресурс содержит информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. Как уточнила редакция в своём обращении к читателям, формальным поводом для блокировки сайта стала жалоба Росмолодёжи, которая потребовала удалить с него семь статей на тематику ЛГБТК+.

Роскомнадзор Генпрокуратура СМИ Блокировка РКН
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.