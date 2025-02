Heinz и Mustard заколлабились на «Грэмми»

Heinz создали коллаборацию с продюсером Mustard во время церемонии «Грэмми». Mustard причастен к созданию трека Кендрика Ламара Not Like Us, который выиграл в нескольких номинациях премии.



«Он был поклонником бренда в течение многих лет, поэтому это был лишь вопрос времени, когда Mustard встретит свою идеальную пару с Heinz. Было здорово сотрудничать с ним на многих уровнях, поскольку это партнерство проявится в удивительном новом ремиксе соуса, который, мы знаем, понравится нашим коллективным поклонникам», — сказал Тодд Каплан, директор по маркетингу Kraft Heinz в Северной Америке.

К тому же псевдоним продюсера Mustard переводится как «горчица», поэтому над выбором амбассадора не пришлось долго думать.