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18+
04.02.2025 в 18:22

Heinz и Mustard заколлабились на «Грэмми»

Продюсер — ярый поклонник бренда

Heinz создали коллаборацию с продюсером Mustard во время церемонии «Грэмми». Mustard причастен к созданию трека Кендрика Ламара Not Like Us, который выиграл в нескольких номинациях премии.

«Он был поклонником бренда в течение многих лет, поэтому это был лишь вопрос времени, когда Mustard встретит свою идеальную пару с Heinz. Было здорово сотрудничать с ним на многих уровнях, поскольку это партнерство проявится в удивительном новом ремиксе соуса, который, мы знаем, понравится нашим коллективным поклонникам», — сказал Тодд Каплан, директор по маркетингу Kraft Heinz в Северной Америке.

К тому же псевдоним продюсера Mustard переводится как «горчица», поэтому над выбором амбассадора не пришлось долго думать.

Heinz Грэмми Mustard
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