Х5 сделает россиян совладельцами компании

X5, владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» и онлайн-гипермаркетом Vprok.ru, подарит своим покупателям акции в обмен на покупки. Таким образом, сеть рассчитывает привлечь 10 тыс. частных инвесторов из числа клиентов, сообщается на сайте компании.

В акции «Отличные дни» смогут принять участие участники программы лояльности «Х5 Клуб» и подписчики сервиса «Пакет». Первые 10 тыс. участников, совершивших покупки в магазинах и онлайн-сервисах ретейлера на 20 тыс.руб. в течение мая и открывших брокерский счет в «Альфа-Инвестициях», получат по одной акции X5.

Сейчас стоимость акции на бирже стабильно держится выше 3 тыс. руб., рассазали в компании. В марте Совет директоров рекомендовал выплатить за 2024 год дивиденды в размере 648 руб. на акцию.

Ретейлер также представил финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Выручка за квартал выросла на 20,7%, до 1,07 трлн руб., за счет роста сопоставимых продаж (LFL) и торговой площади. Скорректированная EBITDA снизилась на 8%, до 51,12 млрд руб. Снижение показателей в связано с резким ростом затрат на персонал.

В прошлом месяце Х5 Media запустил собственный рекламный кабинет в формате Friends & Family для планирования диджитал инстор-кампаний в торговых сетях Х5 Group. X5 Media работает над созданием своей рекламной платформы.