Х5 Media запустил рекламный кабинет в формате Friends & Family

Х5 Media запустил собственный рекламный кабинет в формате Friends & Family для планирования диджитал инстор-кампаний в торговых сетях Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Доступ к платформе точечно предоставили рекламным агентствам, которые являются партнерами компании, для бета-тестирования функционала и сбора обратной связи от пользователей. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе X5.

X5 Media работает над созданием своей рекламной платформы. Одним из ее элементов станет рекламный кабинет: пользователи смогут самостоятельно настраивать диджитал инстор-кампании и получать расчет ключевых показателей размещений (OTS, охваты и частота контакта).

Разместить рекламу можно будет на внутреннем радио и 50 тыс. поверхностей на диджитал-экранах и кассах самообслуживания в более чем в 25,5 тыс. магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Кабинет Х5 Media позволит оптимизировать процесс планирования и запуска рекламных кампаний.

При создании кампании можно выбрать рекламодателя, бренд, категорию, даты и географию размещения, торговые сети и тип инвентаря. На этапе настройки можно скорректировать параметры рекламных роликов, например, изменить их длину и частоту показов, а также определить количество магазинов в каждом городе. В будущем добавят возможность загружать адресные списки торговых точек, в которых требуется размещение, и находить нужные магазины сетей X5 Group в определенной локации.

Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Media: Команда X5 Media строит комплексную платформу, которая станет основой для автоматизации управления всеми рекламными возможностями X5 Group. В ноябре прошлого года мы анонсировали запуск собственного рекламного кабинета — это один из важнейших этапов технологического развития бизнеса. В 2024 году мы уже реализовали почти 3 тысячи рекламных размещений в диджитал инстор и ecom. Наша цель — объединить работу с офлайн- и онлайн-инвентарем в одном интерфейсе. Это позволит клиентам из разных сфер настраивать омниканальные рекламные кампании под индивидуальные потребности аудитории, опираясь на глубокую аналитику продаж и получая качественную статистику по эффективности.

Ранее X5 Media запустил новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания.