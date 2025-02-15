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15.02.2025 в 16:01

KFC запустила собственную авиакомпанию

Пока ее услугами смогут пользоваться только регбийные фанаты из Новой Зеландии

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Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила частную авиакомпанию, услугами которой пока смогут пользоваться регбийные фанаты из Новой Зеландии.

В честь 12-летия партнерства KFC с пятью топовыми новозеландскими регбийными командами сеть разработала календарь полетов самолетов Zing Air. Частные суперджеты будут доставлять болельщиков на игры их любимых клубов. На борту пассажиров ждет еще один сюрприз — особая курочка с 11 секретными специями.

Первый рейс Zing Air выполнит 1 марта, суперджет вылетит из Окленда и направится непосредственно к стадиону «Вестпак Стэдиум» в Веллингтоне. Там болельщики смогут посмотреть игру «Блюз» против «Харрикейнз». Чтобы стать одним из пассажиров Zing Air нужно зайти в приложение KFC и приобрести посадочный талон.

KFC
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