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18+
05.04.2025 в 10:32

KFC выпустила зубную пасту со вкусом жареной курицы

Новинка сочетает уход за зубами с фирменными специями из рецепта полковника Сандерса

KFC объединилась с брендом Hismile и выпустила необычную зубную пасту со вкусом жареной курицы. Продукт вдохновлен фирменным рецептом из 11 трав и специй, который с 1940-х годов остается визитной карточкой KFC.

Как заявляют в Hismile, паста сочетает оригинальный вкус с полноценным уходом за полостью рта. Она содержит фтор, подходит для ежедневного использования и при этом дарит «гастрономическое удовольствие на грани дозволенного». Стоимость новинки — $13 за тюбик, также в продаже появилась электрическая зубная щетка по цене $59, разработанная специально под этот продукт.

«Мы хотим, чтобы чистка зубов перестала быть рутиной и стала опытом, который будоражит чувства», — отметил директор по маркетингу Hismile Кобан Джонс.

Идея зубной пасты со вкусом жареной курицы изначально появилась как первоапрельская шутка, однако получила настолько бурный отклик в соцсетях, что была реализована в ограниченном тираже.

Новая инициатива KFC подтверждает устойчивость тренда на коллаборации фастфуд-сетей с косметическими марками — особенно в зоне провокационного и ироничного маркетинга.

KFC выпустила зубную пасту со вкусом жареной курицы KFC выпустила зубную пасту со вкусом жареной курицы
KFC
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