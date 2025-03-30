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18+
30.03.2025 в 18:04

KFC превратил «лишние» пальцы от ИИ в маркетинговый инструмент

Сеть использовала баги нейросетей в рекламе новых наггетсов

Сингапурское подразделение KFC нашло способ обыграть странности искусственного интеллекта в свою пользу. В новой кампании бренд использовал известный глюк ИИ, при котором у людей на руках появляется больше пяти пальцев.

Вместо того, чтобы игнорировать этот визуальный казус, KFC превратил его в маркетинговый ход: чем больше пальцев, тем больше удовольствия. Кампания запущена в поддержку новых Saucy Nuggets — пикантных наггетсов с пятью вкусами: Georgia Gold, Honey Sriracha, Nashville Hot, Korean BBQ и Sticky Chicky.

Активность бренда развернулась и в социальных сетях: пользователи могли создать в Instagram (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) изображение с «дополнительными» пальцами и получить купон на бесплатные наггетсы.

KFC снова доказывает, что умеет превращать тренды в креативный маркетинг — и даже ошибки искусственного интеллекта могут стать частью успешной кампании.

KFC
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