23.08.2025 в 15:28

Кейт Бланшетт стала новым амбассадором Uniqlo

Актриса поддержит развитие концепции LifeWear и гуманитарные инициативы бренда

Японский ритейлер Uniqlo объявил о сотрудничестве с актрисой Кейт Бланшетт, которая стала новым глобальным амбассадором марки. По условиям контракта она примет участие не только в рекламных кампаниях, но и в развитии ключевой философии бренда — концепции LifeWear.

Компания отметила, что сотрудничество с Бланшетт будет включать проекты, направленные на поддержку гуманитарных инициатив и создание одежды, которая сочетает универсальность, комфорт и актуальный дизайн.

В Uniqlo подчеркнули, что актриса разделяет ценности марки, ориентированные на ответственное потребление и устойчивое развитие. Сотрудничество с Бланшетт, по словам представителей компании, должно усилить международный имидж бренда и привлечь внимание к его культурным и социальным проектам.

Ранее в роли амбассадоров Uniqlo выступали креативные лидеры из мира искусства, спорта и моды. Теперь бренд делает ставку на глобальных инфлюенсеров, способных транслировать универсальность LifeWear широкой аудитории.

